Президент России Владимир Путин признался, что снова не смог разобрать свой почерк в заметках. Об этом он сказал, выступая на заседании Совета законодателей.

Президент России Владимир Путин признался, что снова не смог разобрать свой почерк в заметках. Об этом он сказал, выступая на заседании Совета законодателей.Как сообщает РИА Новости, Владимир Путин делал заметки в ходе выступлений сенаторов и депутатов, чтобы затем прокомментировать их. Однако в ответной речи Путину пришлось сделать паузу, так как он не смог разобрать написанное. "Написал, как курица лапой, сам не могу разобрать. Спешу, очень много интересных предложений", — пошутил президент.После этого Путин продолжил выступление.