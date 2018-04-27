Президент России Владимир Путин поблагодарил законодателей за весомый вклад в обеспечение единого правового пространства страны. Глава государства в пятницу, 27 апреля, встречается со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и парламентариями со всей страны в Санкт-Петербурге.

Президент России Владимир Путин поблагодарил законодателейза весомый вклад в обеспечение единого правового пространства страны. Главагосударства в пятницу, 27 апреля, встречается со спикером Госдумы ВячеславомВолодиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и парламентариями со всей страны вСанкт-Петербурге."Хотел бы поблагодарить законодателей за многоплановуюработу, которую вы проводите, а особенно – за ваш весомый вклад в обеспечениеединого правового пространства страны", – заявил президент на Советезаконодателей России.Мероприятие проходит по случаю Дня российскогопарламентаризма, который отмечается 27 апреля. Обсуждается законодательноеобеспечение послания главы государства Федеральному собранию, которое былоозвучено в начале марта этого года. Среди тем – развитие цифровой экономики,социальной сферы, в том числе здравоохранения, и многое другое.В нижней палате сразу же после оглашения послания началиработу по его реализации. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал речь главыгосударства стратегической. По его словам, послание задало ориентиры развитияРоссии на десятилетия вперед.В нижней палате была создана специальная рабочая группа,которая занялась подготовкой к законодательному обеспечению реализациипослания. При этом по некоторым моментам депутаты сыграли на опережение. Пословам спикера, в нижней палате к тому моменту уже прошли слушания по ряду актуальныхвопросов: защита прав дольщиков, развитие цифровой экономики. Активно работаютзаконодатели и над диверсификацией оборонно-промышленного комплекса.Как отметил Вячеслав Володин, основная законодательнаядеятельность будет проведена в течение года, однако, учитывая значимость иглобальность поставленных президентом задач, работа продолжится и в следующемгоду.