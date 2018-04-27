Владимир Путин пожаловался депутатам на свой ужасный почерк. Президент России встретился с с членами Совета законодателей при Федеральном собрании.

Владимир Путин пожаловался депутатам на свой ужасный почерк.Президент России встретился с с членами Совета законодателей при Федеральномсобрании.Российский лидер выступил перед законодателями в Таврическомдворце Санкт-Петербурга. Владимир Путин посетовал на то, что сам с с трудомразбирает свои заметки."Нарисовал, как курица лапой. Сам не могу разобрать",– пожаловался глава государства.Оставив шутки, президент заявил собравшимся в Таврическомдворце законодателям, что рассчитывает на эффективное и слаженноевзаимодействие парламентариев с будущим составом правительства. Владимир Путинподчеркнул, что это необходимо для реализации задач, обозначенных в егопослании Федеральному собранию от 1 марта.Владимир Путин напомнил российским парламентариям, что решение поставленных в послании задач – историческаянеобходимость. Глава государства еще раз подчеркнул, что обеспечение прорывапрактически во всех сферах нашей жизни – это вопрос будущего нашей страны.Президент уверен, что Совет законодателей может усилить координацию этой работы.Ведь практически все задачи должны быть реализованы в регионах – так чтоактивное участие региональных парламентов абсолютно необходимо, отметил Путин.По словам Путина, России сегодня нужно гибкое, современноезаконодательство, нацеленное на развитие высоких технологий во всех областях.Это означает расширение свободы для предпринимательства, а также научного,творческого поиска – иначе ничего не получится, приводит слова президента РИА Новости.По поводу своего почерка президент России шутит не впервые. В прошлом году Владимир Путин принимал участие в съезде РСПП и во время мероприятия делал пометки в блокноте, чтобы потом прокомментировать озвученные инициативы.Однако, когда пришло время его выступления, российский лидер далеко не сразу смог прочитать свои записи – и объяснил предпринимателям, что пишет "как курица лапой".