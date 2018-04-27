Президент России Владимир Путин провел заседание Попечительского совета Русского географического общества. Участники мероприятия подвели итоги работы организации за 2017 год и представили лучшие проекты 2018 года. На этом заседании Владимир Путин вручил почетные грамоты и награды.

Президент России Владимир Путин провел заседание Попечительского совета Русского географического общества. Участники мероприятия подвели итоги работы организации за 2017 год и представили лучшие проекты 2018 года.На этом заседании Владимир Путин вручил почетные грамоты и награды. Золотую медаль получил ведущий телепрограммы "В мире животных", легендарный журналист Николай Дроздов — за большой вклад в популяризацию природного наследия и в связи с 50-летним юбилеем выхода программы в эфир.Золотой медали имени Миклухо-Маклая удостоилась профессор и доктор этнологии Улле Йохансен — за большой вклад в изучение истории и культуры тюркских народов Сибири. Также золотой медали имени Юрия Сенкевича был удостоен гендиректор ВГТРК Олег Добродеев — за большой вклад в реализацию медиапроектов Русского географического общества.Кроме того, малые серебряные медали получили отделения Русского географического общества в Ульяновске и Якутии. Первое — за просветительскую деятельность, второе — за организацию экспедиций.На заседании подмосковная школьница Валерия Саенко рассказала об открытии нового острова в северной части архипелага Новая Земля. И даже порекомендовала название для нового географического объекта.- Мы провели конкурс на название одного из наших островов и артековцы единогласно решили, что его нужно назвать Хрустальный — в честь одного из 10 лагерей, и мы дали друг другу клятву, что один из наших островов будет называться именно так. Я написала Вам письмо. Можно его передать?"Думаю, что если члены Попечительского совета возражать не будут, мы пойдем навстречу открывателям — так и сделаем , так и поступим", — ответил Путин.- Сейчас очень сильно меняется климат в Арктике и ледники очень сильно тают, поэтому образуются новые острова, и мы с Артемом надеемся, что в дальнейшем у нас получиться открыть еще какое-то количество островов.Русское географическое общество было утверждено еще в 1845 году указом императора Николая I и с тех пор постоянно расширялось. Сегодня организация — это 85 региональных отделений по всей России. Необходимость в Попечительском совете возникла в 2010 году. Тогда же его возглавил Владимир Путин. Совет собирается раз в год и подводит итоги работы, проделанной Русским географическим обществом.Заседание Попечительского совета РГО транслировали телеканал "Россия 24" и сайт 33Live.RuRu.