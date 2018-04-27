В российском законодательстве обнаружился пробел, благодаря которому скрывшиеся с места аварии пьяные водители избегают серьезного наказания. Конституционный предложил ввести за такой побег уголовную ответственность.
<a href="http://33live.ru/novosti/27-04-2018-pyanyx-beglecov-s-mesta-dtp-xotyat-sazhat-za-reshetku.html" target="_blank">Пьяных беглецов с места ДТП хотят сажать за решетку</a> - В российском законодательстве обнаружился пробел, благодаря которому скрывшиеся с места аварии пьяные водители избегают серьезного наказания. Конституционный предложил ввести за такой побег уголовную ответственность.
[url=http://33live.ru/novosti/27-04-2018-pyanyx-beglecov-s-mesta-dtp-xotyat-sazhat-za-reshetku.html]Пьяных беглецов с места ДТП хотят сажать за решетку[/url] - В российском законодательстве обнаружился пробел, благодаря которому скрывшиеся с места аварии пьяные водители избегают серьезного наказания. Конституционный предложил ввести за такой побег уголовную ответственность.