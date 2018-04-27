Журналисты выяснили, почему Кейт Миддлтон и принц Уильям выбрали для своего третьего ребенка имя Луи. Выяснились, неожиданные подробности.

Журналисты выяснили, почему Кейт Миддлтон и принц Уильям выбрали для своего третьего ребенка имя Луи. Выяснились, неожиданные подробности.Как утверждают западные СМИ, Кейт и Уильям назвали новорожденного сына Луи Артура Чарльза в честь убитого родственника. А именно, адмирала Луи Маунтбеттена, который погиб в 1979 в ходе теракта, организованного боевиками Ирландской республиканской армии.Отметим, что лорд Маунтбеттен являлся родным дядей мужа королевы Елизаветы II, герцога Эдинбургского Филиппа. Интересно, что при участии этого офицера состоялось знакомство и сватовство Филиппа к будущей королеве. Луи Маунтбеттен погиб в ходе подрыва его яхты.Интересно, что имя Луи значится вторым у самого принца Уильяма и его старшего сына Джорджа, поэтому вариант, что оно снова будет задействовано, был ничтожно мал. Фаворитом у букмекеров было имя Артур, которое, в итоге, было использовано, но в качестве второго. А третье имя – Чарльз – было выбрано в честь дедушки, отца принца Уильяма.В Кенсингтонском дворце пояснили, что имя Луи следует произносить без "с", на французский манер, что, разумеется, странно и нетипично для жителей Великобритании. Напомним, утром 23 апреля герцогиню Кембриджскую доставили в больницу Святой Марии в Паддингтоне. Роды прошли без осложнений, новорожденный весит примерно 3,8 килограмма. Малыш стал пятым в очереди на королевский престол. У Кейт и Уильяма подрастают еще двое детей: в 2013 году герцогиня подарила мужу сына Джорджа, а в 2015-м – дочь Шарлотту.