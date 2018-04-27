В программе Прямой эфир телеканала Россия 1 встретились два противоборствующих лагеря: журналисты и звезды шоу-бизнеса. Взаимные оплевывания закончились жаркими танцами певицы Ольги Бузовой и телеведущего Андрея Малахова.

В программе "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" встретилисьдва противоборствующих лагеря: журналисты и звезды шоу-бизнеса. Взаимныеоплевывания закончились жаркими танцами певицы Ольги Бузовой и телеведущего АндреяМалахова.В студии обсуждалось скандальное ток-шоу конца 90-х "Акулыпера", были приглашены интервьюеры, участвовавшие в создании передачи и эстрадныеартисты, которым довелось побывать в гостях у "Акул": Маша Распутина, Наталья Сенчукова,Ирина Салтыкова и Юрий Лоза. Скажем прямо, создалась не простаяатмосфера, старыеобиды и зависть не позволили сторонам беседовать мирно.Особо отличилась Маша Распутина, певица была, какпоказалось, немного неуравновешенна. Ее полный радости выход на съемочную площадку,во время которого она, пританцовывая вешалась на шею к Малахову, резко сменилсягневом и истеричными криками.На колкое замечание журналиста Владимира Полупанова, о том,что в Интернете можно найти записи, где Маша "ползает на карачках по сцене", исполнительница раскричалась и назвала его недалеким ублюдком. "Артистка не ползает, артистка изображает, я стобой больше разговаривать не могу", – гневалась звезда. "Андрей", – обратилась она к ведущему. "Убериего, на***н отсюда", – разозлилась исполнительница и добавила, что журналисты —это "кильки пера", а не акулы.Свое недовольство решила высказать и начинающая певица ОльгаБузова. Она заявила, что ее совсем не задевает необоснованная критика коллег по цеху: "Когда в меня кидают камни забытые Богом артисты и люди которыена сегодняшний день вообще ничего не добились – это меня не расстраивает. Менярадует, то, что люди, которые в стране по-прежнему занимают лидирующие позиции, как например, Филипп Киркоров, на сцене огромное количество лет, когда такие артисты, такиемужчины, такие личности меня поддерживают – это дорогого стоит". Также онаотметила, что обижать ее сейчас не модно.Добавим, Бузова затмила на этой передаче всех, мягкиеСенчукова и Салтыкова затерялись, побледнели на фоне неугомонной поющейведущей. Исполняя свой хит "Wi-Fi". Бузова с таким задором танцевала, чтозавела даже обычно сдержанного Андрея Малахова.Андрей, совсем забыв о своих обязанностях ведущего, пустилсяв пляс, попутно тиская молодую исполнительницу. Такое поведение Малахова понравилось не всем: гости были ошеломлены поведением парочки, однако танцующиеэтого не заметили.