Эксперты пытаются понять, почему информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) 26
апреля сообщил, что никогда не давал российским спортсменам допинговый коктейль
Дюшес и отказался от своих обвинений в адрес российского спорта. Некоторые считают, что он просто нелогичный идиот, другие ищут в его действиях дополнительный смысл.
Эксперты пытаются понять, почему информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) 26
апреля сообщил, что никогда не давал российским спортсменам допинговый коктейль
"Дюшес" и отказался от своих обвинений в адрес российского спорта. Некоторые считают, что он просто нелогичный идиот, другие ищут в его действиях дополнительный смысл.
Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории рассказал в Лозанне, что не видел, чтобы спортсмены употребляли коктейль. Родченков сообщил, что не наблюдал, чтобы атлеты или тренеры получали инструкции по употреблению коктейля, ни разу не видел, чтобы российский спортсмен сдавал заготовленную "чистую" мочу, и чтобы наши соотечественники манипулировали с допинг-пробами.
В свою очередь член Совета по внешней и оборонной
политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов заявил, что все происходящее
вокруг Григория Родченкова можно назвать палатой №6. "Родченков как был
идиотом, так им и остался. Этот человек известен своим нелогичным поведением…
Он начинает от кого-то прятаться, менять внешность. Думаю, его попытаются
натурализовать, изменив ему документы и так далее. Но дело в том, что он стал
обузой и для МОК, и для WADA, и для спецслужб", – цитирует генерала-ФСБ в
запасе
Почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев назвал информатора WADA врагом народа. "Все зло было связано с нашей Антидопинговой лабораторией, которой руководил Родченков. Кто ему поверил, кто ему отдал все? Враг народа у нас один – Родченков", – заявил Тягачев.
Ранее Родченков заявил,
что в России существует целая государственная программа по поддержке допинга. Кроме
того, он отметил, что создал для спортсменов коктейль "Дюшес",
который те употребляли. В результате из-за скандала во время Олимпиады-2018
сборной России пришлось выступать под нейтральным флагом.