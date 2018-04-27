Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) 26 апреля сообщил, что никогда не давал российским спортсменам допинговый коктейль Дюшес. Кроме того, он отказался от обвинений в адрес российского спорта.

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) 26апреля сообщил, что никогда не давал российским спортсменам допинговый коктейль"Дюшес". Кроме того, он отказался от обвинений в адрес российскогоспорта.Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории также рассказал в Лозанне, что не видел, чтобы спортсмены употребляли коктейль. Еще Родченков сообщил, что не наблюдал, чтобы атлеты или тренеры получали инструкции по употреблению коктейля и ни разу не видел, чтобы российский спортсмен сдавал специально заготовленную "чистую" мочу, и чтобы наши соотечественники манипулировали со своими допинг-пробами.В свою очередь член Совета по внешней и обороннойполитике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов заявил, что все происходящеевокруг Григория Родченкова можно назвать "палатой №6". "Родченков как былидиотом, так им и остался. Этот человек известен своим нелогичным поведением…Он начинает от кого-то прятаться, менять внешность. Думаю, его попытаютсянатурализовать, изменив ему документы и так далее. Но дело в том, что он сталобузой и для МОК, и для WADA, и для спецслужб", – цитирует генерала-ФСБ взапасеА почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев ивовсе назвал информатора WADA врагом народа. "Все зло было связано с нашейантидопинговой лабораторией, которой руководил Родченков. Кто ему поверил, икто ему отдал все? Враг народа у нас один – Родченков", – заявил Тягачев.Материал дополняется