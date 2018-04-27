Предприниматель Александр Вихарев через суд потребовал у Роскомнадзора 5 миллионов рублей из-за убытков, которые он понес из-за блокировки Telegram. Это первый иск к ведомству из-за данной ситуации.

Российский бизнесмен Александр Вихарев подал в суд на Роскомнадзор. Это первый иск к ведомству, связанный с блокировкой Telegram.Как сообщает РИА Новости, Вихарев руководит компанией ООО "Инвестори". Из-за попыток блокировки Telegram оказался заблокирован ряд серверов компании, размещенных на иностранном домене. В результате клиенты начали жаловаться на невозможность проведения операций в своих личных кабинетах на сайте.Компания понесла убытки в 5 миллионов рублей. Комментируя сумму иска, Вихарев отметил, что она "в большей степени базируется на репутационных рисках, которые несет наша компания". В иске говорится, что бизнесмен просит взыскать эту сумму с Министерства финансов РФ и Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.При этом неясно, проводилась ли техническая экспертиза по этому поводу, которая бы смогла подтвердить или опровергнуть утверждение, что проблемы с доступом к сайту связаны именно с действиями Роскомнадзора.Мессенджер Telegram отказался предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей, пояснив, что сделать это технически невозможно. После этого Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России. Ведомство отмечало, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и помогают террористам, которые активно пользуются Telegram.Потом Роскомнадзор начал блокировать IР-адреса подсетей Amazon и Google, которые Telegram использует для работы. А минувшей ночью российским пользователям оказались недоступны "ВКонтакте", "Яндекс", Twitter, Facebook и "Одноклассники". Роскомнадзор объяснил, что "кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов" связано с "технологическими особенностями работы системы".Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что процесс блокировки Telegram оказался сложнее, чем казалось ранее, но это не значит, что решение суда не надо исполнять. При этом он подчеркнул, что работа по блокировке мессенджера не должна создавать помех другим сервисам.