Популярная исполнительница Зара прокомментировала свое сенсационное выступление с всемирно известным французским актером Жераром Депардье. Артистка призналась, что счастлива, и заявила, что все было не зря.

Популярная исполнительница Зара прокомментировала свое сенсационное выступление с всемирно известным французским актером Жераром Депардье. Артистка призналась, что счастлива, и заявила, что все было не зря.В Москве состоялась премьера мультимедийного шоу "Высоцкий – 80. Я жив! Снимите черные повязки", посвященного юбилею легендарного артиста Владимира Высоцкого. На сцене выступило много исполнителей, однако особое внимание привлекли певица Зара и французский актер Жерар Депардье. Их дуэт оказался весьма неожиданным для зрителей, но весьма гармоничным, судя по многочисленным положительным оценкам.О тесной работе с именитым французом высказалась и сама Зара. На своей страничке в социальной сети Instagram артистка опубликовала несколько фотографий с выступления и сообщила: "Я счастлива, что после многочасовых репетиций ты понимаешь – все было не зря...Жерар Депардье, друживший с Владимиром Семеновичем, восхищался талантом и силой духа легендарного поэта. И в этом году нам выпала честь исполнить "Прерванный полет"!"Далее Зара поведала о том, что два артиста были знакомы. "Высоцкий и Депардье познакомились в середине 70-ых благодаря Марине Влади, тогда они провели вместе 10 дней, гуляя по улочкам Парижа. Пожалуй, именно тогда Жерар Депардье окончательно и бесповоротно влюбился в русскую культуру", – заключила певица.Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах Заре и ее импозантному партнеру. "Зара вы безупречны в стиле и поступках (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Какие красивые вдвоем", "Зара, Вы супер, а платье вообще отпад", "Зарочка не перестаю вами восхищаться!!! Такая красота просто божественно!!!", "Платье шикарное, Зара шикарная, дуэт шикарный", – высказались пользователи Сети.