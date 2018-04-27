Завершается олимпийский сезон лыжного спорта и последние гонки в международном календаре проводятся на Крайнем севере. В Исландии прошла традиционная заполярная гонка на 25 км свободным стилем и победителем в ней стал российский лыжник Илья Черноусов.

Завершается олимпийский сезон лыжного спорта и последние гонки в международном календаре проводятся на Крайнем севере. В Исландии прошла традиционная заполярная гонка на 25 км свободным стилем и победителем в ней стал российский лыжник Илья Черноусов.Один из героев домашних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, где он выиграл бронзовую медаль, показал в исландской гонке результат 1 час 5 мин. 34 сек., сообщает РИА Новости. Вторым стал исландец Снорри Эйнарссон, отставший более чем на 4 минуты, а третье место занял еще один россиянин Александр Панжинский. Среди женщин лучшей стала швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин.