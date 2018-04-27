«Ростелеком» выступил техническим партнеромрегионального этапа чемпионата «Молодые профессионалы» WSR (WorldSkills Russia )в компетенции «Сетевое и системное администрирование». Конкурс ..

«Ростелеком» выступил техническим партнеромрегионального этапа чемпионата «Молодые профессионалы» WSR (WorldSkills Russia )в компетенции «Сетевое и системное администрирование». Конкурс профессионального мастерства прошёл с 23 по 25 апреля во Владимирском политехническом колледже и собрал более 200 зрителей. На площадке соревнований компания обеспечила проводной интернет на скорости до 100 Мбит/с.Конкурсное задание состояло из трех модулей-островов Network, Windows и Linux, на выполнение каждого из которых отводилось 6 часов. Победителем чемпионатастал студент второго курса Владимирского государственного университета Денис Шерунтаев. Он получил приглашение напрохождение летней практики в «Ростелекоме» и памятные подарки от компании.Победители вошли в сборную Владимирской области, котораяв ноябре 2018 годапоедет в Москву на федеральный этап WorldSkills Russia.Виктор Васильев, заместитель технического директора ПАО «Ростелеком»во Владимирской и Ивановской областях:«Мы традиционно поддерживаем социально-значимые проекты, в том числе – конкурс профессионального мастерства. Это прекрасная возможность для молодёжи заявить работодателям о себе и своих возможностях. И «Ростелеком» внимательно присматривается к участникам, особенно в профильной компетенции. В этом году ребята показали действительно высокий класс, и я уверен, что практика в крупнейшей телекоммуникационной компании страны поможет им закрепить теоретические знания. Кроме того – это прекрасная возможность для ребят проверить желание развиваться в этой сфере, а для нас – присмотреться к перспективным кадрам».Кроме обеспечения рабочих мест участников проводным интернетом, «Ростелеком» развернул на мероприятиипокрытие Wi-Fiдля гостей и участников. В рамках партнёрства специалисты компании спроектировали сеть, привезли,установили и настроили оборудование, а затем обеспечили его безотказную работу.Сервис «Управляемый Wi-Fi» позволяет организовать гостевой беспроводной доступ в интернет с авторизацией пользователей, согласно российскому законодательству. Услуга позволяет управлять настройками сетей и политик доступа, публиковать рекламу и объявления на приветственной странице.Подробнее об услугах «Ростелекома» для бизнеса можно узнать на сайте rt.ru, в Центре продаж и обслуживания клиентов или по бесплатному номеру контактного центра 8-800-200-3-000.