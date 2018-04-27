ОМВД России по району Царицыно разыскивает пропавшего без вести Жигулова Никиту Сергеевича, 2005 года рождения...

ОМВД России по району Царицыно разыскивает пропавшего без вести Жигулова Никиту Сергеевича, 2005 года рождения, уроженца г. Москвы, который в 11-00 26 апреля 2018 года ушел из дома на Пролетарском проспекте и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: славянской внешности, на вид 10-12 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения.Был одет: черная бейсболка, ветровка с капюшоном бело-синего цвета, черные джинсы, кроссовки темно-коричневого цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных – 112).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22