Президент России Владимир Путин поручил Росреестру при самом активном участии Русского географического общества и Минобороны создать новый географический атлас мира.

Президент России Владимир Путин поручил Росреестру при "самом активном участии" Русского географического общества и Минобороны создать новый географический атлас мира. Об этом глава государства заявил на заседании попечительского совета РГО, прямую трансляцию которого вели "Россия 24" и 33Live.RuRu.Минобороны, в частности, должно обеспечить доступность своих картографических материалов для составителей атласа, путешественников, туристов, автолюбителей, в том числе, и в режиме онлайн. Путин подчеркнул, что гриф секретности на многих картах "устарел и выглядит архаично".Названия географических объектов в новом атласе будут те, которые им дали российские первооткрыватели, а не те, что приняты на Западе в последнее время. Сегодня "русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карт мира", отметил Путин, добавив, что этим стирается память о вкладе России в изучение планеты.Ситуация стала возможной, в том числе, из-за отсутствия современных российских карт. "В свободном доступе лишь иностранные, где, как правило, фигурируют вторичные имена географических объектов", — сказал президент России.