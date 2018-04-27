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<a href="http://33live.ru/novosti/27-04-2018-s-lyubovyu-k-poezii.html" target="_blank">С любовью к поэзии</a> - Басни Крылова, стихи Лермонтова, Цветаевой и Пастернака в исполнении школьников разных национальностей. В рамках проекта Многонациональная Россия во Дворце детского и юношеского творчества прошёл городской конкурс чтецов Золотой и серебряный век русской поэзии. Известные и не очень стихи русских поэтов читали и первоклашки, и старшеклассники. Некоторые участники даже приготовили маленькие спектакли. Подробности - у Оксаны Любимовой.