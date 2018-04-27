Басни Крылова, стихи Лермонтова, Цветаевой и Пастернака в исполнении школьников разных национальностей. В рамках проекта Многонациональная Россия во Дворце детского и юношеского творчества прошёл городской конкурс чтецов Золотой и серебряный век русской поэзии. Известные и не очень стихи русских поэтов читали и первоклашки, и старшеклассники. Некоторые участники даже приготовили маленькие спектакли. Подробности - у Оксаны Любимовой.
Басни Крылова, стихи Лермонтова, Цветаевой и Пастернака в исполнении школьников разных национальностей. В рамках проекта "Многонациональная Россия" во Дворце детского и юношеского творчества прошёл городской конкурс чтецов "Золотой и серебряный век русской поэзии". Известные и не очень стихи русских поэтов читали и первоклашки, и старшеклассники. Некоторые участники даже приготовили маленькие спектакли. Подробности - у Оксаны Любимовой.