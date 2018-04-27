Компания Саратовские авиалинии обвинила Межгосударственный авиационный комитет в клевете и подала заявление в саратовскую прокуратуру и следственный комитет. По мнению перевозчика, один из сотрудников МАК безосновательно заявил, что в смерти 71 пассажира Ан-148, который разбился в феврале этого года, виновата именно авиакомпания.

Компания "Саратовские авиалинии" обвинила Межгосударственный авиационный комитет в клевете и подала заявление в саратовскую прокуратуру и следственный комитет. По мнению перевозчика, один из сотрудников МАК безосновательно заявил, что в смерти 71 пассажира Ан-148, который разбился в феврале этого года, виновата именно авиакомпания.В прокуратуре области подтвердили получение обращения от "Саратовских авиалиний", сообщает агентство ТАСС. Его переправили в Приволжское линейное управление МВД РФ на транспорте.Напомним, 11 февраля 2018 года самолет Ан-148 вылетел из московского аэропорта Домодедово в город Орск. Однако уже через две минуты он пропал с радаров. Обломки машины обнаружили в Раменском районе. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.