В США 34-летняя бывшая стриптизерша Вероника Бекхэм получила от исполнительного
директора кабельной сети Home Box Office Микки Лю 230 тысяч долларов. Родственники умершего богача
требуют, чтобы девушка вернула им деньги.
В США 34-летняя бывшая стриптизерша Вероника Бекхэм получила от исполнительного
директора кабельной сети Home Box Office Микки Лю 230 тысяч долларов. Родственники умершего богача
требуют, чтобы девушка вернула им деньги.
Блондинка познакомилась с медиамагнатом в
стриптиз-клубе в Атланте в июле 2014 года. Менее чем через год 50-летний
мужчина был найден мертвым в своей квартире.
Вероника утверждает, что между ними была "вечная
дружба", которая и сподвигла Микки на такой щедрый шаг. Американка получила
все его пенсионные накопления и страховку, – всего 230 тысяч долларов, передает
New York Post.
Теперь семья погибшего требует вернуть им деньги, но Бекхэм
этого делать не собирается. Сестра Микки Лю уверена, что хитрая и расчетливая девушка
манипулировала ее братом. По словам Май Лю, Вероника, как профессиональная
танцовщика, умеет использовать мужчин. "Она знала слабые места Микки, оказывая
на него влияние в виде морального принуждения", – заявила женщина.
Однако экс-стриптизерша утверждает, что с Микки
у них никогда не было сексуальных отношений и сдаваться не намерена. Сейчас
девушка работает стилистом в Майами, а ее клиентами являются звезды. Примечательно, что
мужчина подписал документы о
наследстве в период, когда их дружба уже прекратилась.