В США 34-летняя бывшая стриптизерша Вероника Бекхэм получила от исполнительного директора кабельной сети Home Box Office Микки Лю 230 тысяч долларов. Родственники умершего богача требуют, чтобы девушка вернула им деньги.

В США 34-летняя бывшая стриптизерша Вероника Бекхэм получила от исполнительногодиректора кабельной сети Home Box Office Микки Лю 230 тысяч долларов. Родственники умершего богачатребуют, чтобы девушка вернула им деньги.Блондинка познакомилась с медиамагнатом встриптиз-клубе в Атланте в июле 2014 года. Менее чем через год 50-летниймужчина был найден мертвым в своей квартире.Вероника утверждает, что между ними была "вечнаядружба", которая и сподвигла Микки на такой щедрый шаг. Американка получилавсе его пенсионные накопления и страховку, – всего 230 тысяч долларов, передаетNew York Post.Теперь семья погибшего требует вернуть им деньги, но Бекхэмэтого делать не собирается. Сестра Микки Лю уверена, что хитрая и расчетливая девушкаманипулировала ее братом. По словам Май Лю, Вероника, как профессиональнаятанцовщика, умеет использовать мужчин. "Она знала слабые места Микки, оказываяна него влияние в виде морального принуждения", – заявила женщина.Однако экс-стриптизерша утверждает, что с Миккиу них никогда не было сексуальных отношений и сдаваться не намерена. Сейчасдевушка работает стилистом в Майами, а ее клиентами являются звезды. Примечательно, чтомужчина подписал документы онаследстве в период, когда их дружба уже прекратилась.