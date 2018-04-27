Следственный комитет требует отстранить Алексея Мигачёва от должности. В данный момент он под домашним арестом, но по-прежнему является директором департамента природопользования областной администрации. Напомним, чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий. Сегодня Октябрьский райсуд рассматривал вопрос о временном отстранении от должности Мигачёва.

Следственный комитет требует отстранить Алексея Мигачёва от должности. В данный момент он под домашним арестом, но по-прежнему является директором департамента природопользования областной администрации. Напомним, чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий. Сегодня Октябрьский райсуд рассматривал вопрос о временном отстранении от должности Мигачёва. В суд не смог приехать его адвокат и Алексею Мигачёву назначили госзащитника. С этим чиновник не согласился и ходатайствовал об отложении заседания. В итоге судья перенес рассмотрение вопроса на 3 мая. К слову, максимальный, шестимесячный срок домашнего ареста заканчивается уже 30 апреля. Не исключено, что Мигачёву могут избрать другую меру пресечения. По информации следкома, это может быть подписка о не выезде.