Недавно утвержденный
госсекретарь США Майк Помпео и министры иностранных дел стран НАТО резко ополчились
против России. В совместном заявлении выразили они свою поддержку Украине и
предупредили нашу страну о последствиях агрессии.
Недавно утвержденный
госсекретарь США Майк Помпео и министры иностранных дел стран НАТО резко ополчились
против России. В совместном заявлении выразили они свою поддержку Украине и
предупредили нашу страну о последствиях агрессии.
Сообщила об этом официальный представитель Госдепа США Хизер
Нойерт в Twitter. Она отметила, что Помпео и главы МИД дали понять, что не
будут сотрудничать с Россией, пока она не отдаст Крым и не уйдет с Донбасса.
Возвращение Крыма – излюбленная тема украинских политиков
и, в частности, президента страны Петра Порошенко. При этом всерьез эти
заявления мало кто воспринимает. А теперь эту риторику поддержал новый
глава госдепа. Россия никогда не отказывалась от своих территорий, и Крым вошел
в состав нашей страны по результатам референдума, пересматривать итоги которого
нет никакого повода.
Напомним, Сенат США утвердил экс-директора ЦРУ Майка Помпео на
должность Государственного секретаря 26 апреля. Помпео - противник мягкой политики в отношении России. Он выступал за
предоставление США летального оружия Украине. Поэтому есть
основания полагать, что политика США в отношении России стать жестче.
Крым присоединился к России 18 марта 2014 года. Этому событию непосредственно предшествовали
многомесячные антипрезидентские и антиправительственные акции на Украине (Евромайдан), завершившиеся в
феврале того же года.