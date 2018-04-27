Недавно утвержденный госсекретарь США Майк Помпео и министры иностранных дел стран НАТО резко ополчились против России. В совместном заявлении выразили они свою поддержку Украине и предупредили нашу страну о последствиях агрессии.

Недавно утвержденныйгоссекретарь США Майк Помпео и министры иностранных дел стран НАТО резко ополчилисьпротив России. В совместном заявлении выразили они свою поддержку Украине ипредупредили нашу страну о последствиях агрессии.Сообщила об этом официальный представитель Госдепа США ХизерНойерт в Twitter. Она отметила, что Помпео и главы МИД дали понять, что небудут сотрудничать с Россией, пока она не отдаст Крым и не уйдет с Донбасса.Возвращение Крыма – излюбленная тема украинских политикови, в частности, президента страны Петра Порошенко. При этом всерьез этизаявления мало кто воспринимает. А теперь эту риторику поддержал новыйглава госдепа. Россия никогда не отказывалась от своих территорий, и Крым вошелв состав нашей страны по результатам референдума, пересматривать итоги которогонет никакого повода.Напомним, Сенат США утвердил экс-директора ЦРУ Майка Помпео надолжность Государственного секретаря 26 апреля. Помпео - противник мягкой политики в отношении России. Он выступал запредоставление США летального оружия Украине. Поэтому естьоснования полагать, что политика США в отношении России стать жестче.Крым присоединился к России 18 марта 2014 года. Этому событию непосредственно предшествовалимногомесячные антипрезидентские и антиправительственные акции на Украине (Евромайдан), завершившиеся вфеврале того же года.