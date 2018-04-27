Авария произошла вечером в среду, 25 апреля

Авария произошла вечером в среду, 25 апреляНа трассе Купреево - Аксеново в Гусь-Хрустальном районе произошло смертельное ДТП. В результате погиб 34-летний мужчина.Сообщение в происшествии поступило в МЧС вечером в среду, 25 апреля, около 20.50. Житель Гусь-Хрустального, находясь за рулем автомобиля LADA, потерял управление и вылетел в кювет. В результате машина опрокинулась.Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. По данному факту ГИБДД проводит проверку.