Телеведущая Ксения Собчак опровергла слухи о том, что она собирается посетить полуостров. На своей странице в Instagram она отметила, что подобные сообщения не соответствуют действительности.

Телеведущая Ксения Собчак опровергла слухио том, что она собирается посетить полуостров. На своей страницев Instagram она отметила, что подобные сообщения не соответствуютдействительности.Свой гневный пост экс-кандидат в президенты России началас того, что назвала работников СМИ, которые распространили информациюо ее планах посетить Крым, "журналистами-говноедами". Также онанаписала, что ей надоели анонимные каналы, которые пытаются вовлечь ее "всобственный бред".Вместе с тем, телеведущая напомнила, что действительно запрашиваларазрешение на въезд для политической агитации перед президентскимивыборами. Собчак не исключила возможность "законного (!) попаданияна эту территорию". "Сейчас в Крым я не собираюсь,и давно уже об этом сообщила г-ну Ольшанскому и прочим сильнозаинтересованным лицам", – заявила Собчак.Материал