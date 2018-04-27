Телеведущая Ксения Собчак опровергла слухи
о том, что она собирается посетить полуостров. На своей странице
в Instagram она отметила, что подобные сообщения не соответствуют
действительности.
Телеведущая Ксения Собчак опровергла слухи
о том, что она собирается посетить полуостров. На своей странице
в Instagram она отметила, что подобные сообщения не соответствуют
действительности.
Свой гневный пост экс-кандидат в президенты России начала
с того, что назвала работников СМИ, которые распространили информацию
о ее планах посетить Крым, "журналистами-говноедами". Также она
написала, что ей надоели анонимные каналы, которые пытаются вовлечь ее "в
собственный бред".
Вместе с тем, телеведущая напомнила, что действительно запрашивала
разрешение на въезд для политической агитации перед президентскими
выборами. Собчак не исключила возможность "законного (!) попадания
на эту территорию". "Сейчас в Крым я не собираюсь,
и давно уже об этом сообщила г-ну Ольшанскому и прочим сильно
заинтересованным лицам", – заявила Собчак.
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