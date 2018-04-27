Московский мэр Сергей Собянин в пятницу выложил в своем персональном блоге фотографии с прогулки со щенком Джоуи, которого он недавно забрал из приюта для бездомных животных.

Московский мэр Сергей Собянин в пятницу выложил в своем персональном блоге фотографии с прогулки со щенком Джоуи, которого он недавно забрал из приюта для бездомных животных, передает РИА Новости.Как сообщалось ранее, 13 апреля на фестивале "Пасхальный дар", где проходили мероприятия благотворительного проекта "Четвероногий друг", внимание Сергея Собянина привлек щенок Джоуи, которого он впоследствии взял на воспитание.На фотографиях мэр выгуливает своего нового друга и обнимает его. "Джоуи. Мой друг из приюта. Джоуи всего четыре месяца", — пишет Собянин.Мэр заявлял ранее, что в Москве увеличится объем социальной рекламы о благотворительных фондах, занимающихся брошенными животными.Он отметил, что поручит активнее проводить в школах, библиотеках и других образовательных учреждениях "уроки добра".