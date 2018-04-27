Стали известны подробности госпитализации артиста. Опасность, к счастью, миновала.

Стали известны подробности госпитализации артиста. Опасность, к счастью, миновала.Для поклонников Армена Джигарханяна минувшая ночь прошла в тревоге. Ведь накануне стало известно о срочной госпитализации 82-летнего артиста. Впрочем, утром пришли позитивные новости. "Все хорошо. Состояние Армена Борисовича стабильное. Врач сказал, что беспокоится не о чем! За ним понаблюдают несколько дней. И скорее всего отпустят домой", – рассказала Dni.Ru представитель актера Элина Мазур.Друг и соратник актера Артур Согомонян тоже настроен оптимистично. "Врачи рекомендовали госпитализацию. Первые исследование никаких критических отклонений не обнаружили, но есть определенные проблемы. Надеюсь, на следующей неделе уже сможет вернуться в театр", – цитирует Согомоняна"Состояние Армена Джигарханяна стабилизировалось. Медленно, но верно он идет на поправку, скоро артиста переведут из реанимации в обычную палату", – обнадежил и заблокированный в России Telegram-канал Mash.Напомним, что в 2018 году Армен Джигарханян был дважды госпитализирован. У артиста проблемы с сердцем. Первый раз ему поставили диагноз "гипертонический криз", второй раз актер оказался в больнице из-за сердечного приступа. Артист себя чувствовал бодро, пока в режиме ежедневного сериала на всех каналах не стали мыть ему кости. Артист болезненно воспринимает лживые "откровения" бывшей молодой жены и страдает от того, что его имя полощут странные люди. Говорят, после просмотра очередного выпуска ток-шоу ему стало плохо.