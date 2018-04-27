Официальные переговоры проходят на саммите двух корейских государств на стороне Южной Кореи в приграничной деревне Пханмунджом. Лидеры государств встречаются в здании с символичным названием "Дворец мира".

Официальные переговоры проходят на саммите двух корейских государств на стороне Южной Кореи в приграничной деревне Пханмунджом. Лидеры государств встречаются в здании с символичным названием "Дворец мира".Начало саммита было открытым для прессы. За переговорным столом находились лидеры и по два человека с каждой из сторон. Также во встрече приняла участие сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.Первым слово взял президент Южной Кореи, - сообщает. Он призвал северокорейского гостя к достижению в ходе переговоров конкретных результатов. Ким Чен Ын в ответ заявил, что делегация КНДР прибыла на переговоры "с чувством начала нового исторического процесса на пути к миру и процветанию".Мун Чжэ Ин также подчеркнул: "В тот момент, когда председатель Ким пересек военную демаркационную линию, Пханмунджом стала символом мира, а не разделения. Мне бы хотелось еще раз выразить уважение председателю Ким Чен Ыну, который позволил сделать сегодняшнюю встречу возможной".Ким Чен Ын со своей стороны сказал: "Я уже говорил президенту Муну и многочисленным журналистам, собравшимся здесь, что я проведу с президентом Муном хорошую откровенную искреннюю и честную дискуссию".Выступления лидеров были встречены аплодисментами, после чего журналистов попросили покинуть зал.Ранее Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились на демаркационной линии и пожали друг другу руки, после чего лидер КНДР перешел на территорию Южной Кореи.В течение дня ожидается обсуждение в "Доме мира" вопросов мира и безопасности, - передает. После этого планируется, что лидеры двух Корей высадят сосну на память на военно-демаркационной линии, а затем состоится банкет.Ким Чен Ын на встрече с Мун Чжэ Ином подтвердил, что, как и ожидалось, он привез с собой к столу знаменитую лапшу "пхеньянский нэнмён" из гречневой муки, и предложил президенту Южной Кореи ее отведать.Со своей стороны Мун Чжэ Ин подобрал для Ким Чен Ына блюда, в том числе швейцарские картофельные лепешки, учитывая, что нынешний лидер КНДР в детстве учился в международной школе в Швейцарии.По итогам переговоров ожидается подписание совместного документа.