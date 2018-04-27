Официальные переговоры проходят на саммите двух корейских государств на стороне Южной Кореи в приграничной деревне Пханмунджом. Лидеры государств встречаются в здании с символичным названием "Дворец мира".
Официальные переговоры проходят на саммите двух корейских государств на стороне Южной Кореи в приграничной деревне Пханмунджом. Лидеры государств встречаются в здании с символичным названием "Дворец мира".
Начало саммита было открытым для прессы. За переговорным столом находились лидеры и по два человека с каждой из сторон. Также во встрече приняла участие сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.
Первым слово взял президент Южной Кореи, - сообщает
. Он призвал северокорейского гостя к достижению в ходе переговоров конкретных результатов. Ким Чен Ын в ответ заявил, что делегация КНДР прибыла на переговоры "с чувством начала нового исторического процесса на пути к миру и процветанию".
Мун Чжэ Ин также подчеркнул: "В тот момент, когда председатель Ким пересек военную демаркационную линию, Пханмунджом стала символом мира, а не разделения. Мне бы хотелось еще раз выразить уважение председателю Ким Чен Ыну, который позволил сделать сегодняшнюю встречу возможной".
Ким Чен Ын со своей стороны сказал: "Я уже говорил президенту Муну и многочисленным журналистам, собравшимся здесь, что я проведу с президентом Муном хорошую откровенную искреннюю и честную дискуссию".
Выступления лидеров были встречены аплодисментами, после чего журналистов попросили покинуть зал.
Ранее Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились на демаркационной линии и пожали друг другу руки, после чего лидер КНДР перешел на территорию Южной Кореи.
В течение дня ожидается обсуждение в "Доме мира" вопросов мира и безопасности, - передает
. После этого планируется, что лидеры двух Корей высадят сосну на память на военно-демаркационной линии, а затем состоится банкет.
Ким Чен Ын на встрече с Мун Чжэ Ином подтвердил, что, как и ожидалось, он привез с собой к столу знаменитую лапшу "пхеньянский нэнмён" из гречневой муки, и предложил президенту Южной Кореи ее отведать.
Со своей стороны Мун Чжэ Ин подобрал для Ким Чен Ына блюда, в том числе швейцарские картофельные лепешки, учитывая, что нынешний лидер КНДР в детстве учился в международной школе в Швейцарии.
По итогам переговоров ожидается подписание совместного документа.