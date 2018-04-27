Инспекторы Отдельного батальона дорожно-патрульной службы Южного административного округа города Москвы посетили с профилактической беседой ГБОУ Школа № 1770.

Инспекторы Отдельного батальона дорожно-патрульной службы Южного административного округа города Москвы посетили с профилактической беседой ГБОУ Школа № 1770.По доброй традиции инспекторы дорожно-патрульной службы Южного округа столицы проводят уроки безопасности для школьников. Юные пешеходы с радостью встретили сотрудников Госавтоиспекции и с удовольствием приняли участие в викторине на тему: «Пешеходный переход и сигналы светофора». С первых минут дети показали прекрасные знания Правил дорожного движения, однако возникали и спорные ситуации, которые они вместе с автоинспекторами незамедлительно разрешили.Ребята ответили на все вопросы и сами рассказали полицейским, как правильно переходить проезжую часть.Полицейские напомнили школьникам, что дорога и прилегающая к ней территория – не место для игр, а также рассказали малышам, как нужно вести себя в автомобиле, чтобы поездка стала безопаснее.Второклассники пообещали инспекторам ГИБДД не отвлекаться при переходе проезжей части, быть внимательными ко всем участникам дорожного движения и всегда соблюдать ПДД.