Актриса Эвелина Бледанс поразила поклонников суперглубоким вырезом на платье. Фанаты решили, что такая откровенность ей не к лицу.

Актриса Эвелина Бледанс поразила поклонников суперглубоким вырезом на платье. Фанаты решили, что такая откровенность ей не к лицу.В своем Instagram-аккаунте брюнетка опубликовала фото ивидео бекстейджа сьемок телепередачи "Пятеропротив одного" телеканала "Россия 1". Эвелина сидит за столом в окруженииотечественных звезд. Актриса облачена в черное платье, глубокий вырез которого подчеркиваетшикарные формы Бледанс.Король гламура Сергей Зверев, который тоже присутствовал в студии, обиженно заявил присутствующим, что на фоне "сисек" Эвелины, даже не смотря на огромное количество сверкающих страз и блесток, выглядит слишкомбледно. Смущенная актриса начала сбивчиво оправдываться: якобы она пришла вдругом, более приличном наряде, однако по какой-то причине была вынуждена переодетьсяв более откровенное облачение.Некоторые поклонники Бледанс раскритиковали нескромный образдивы. "Эвелина с декольте перебор👎как с Тверской...Вы же такая стильная, зачемдешевите себя?! 😕", "Жгите, Эля! Нов следующий раз лучше без сарафана, просто серьги и шляпка!", "Да уж...В 50 лет это выглчдит нелепо...", "Зато грудь открыта чуть не вся, божемой, когда же вы начнете одеваться в соответствии своего возраста, ну не 20 вам, ну не 20", "Эта тетка не знала куда идет???", "Фу какие титинекрасивые. Непозволительно в таком возрасте", – писали поборникиморали.Другие же наоборот, восхищались красотой и смелостьюБледанс. Фанаты отметили сидящего рядом с артисткой телеведущего Александра Пушного, тот то идело заглядывал в вырез Эвелины. "Королязатмило Ваше великолепное декольте, честно, на фото его даже и не увидела сразу)", "Пушной то в декольте так и глядит так и глядит, 😂", "Чемстарше женщина тем глубже декольте и короче платье 😂😂😂😂", "Этодекольте свело меня с ума😍", "сидящие с вамимужчины смотрели только на глубину декольте 🤩", – не скупились на комплименты пользователисоцсети.