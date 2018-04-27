Актриса Эвелина Бледанс поразила поклонников суперглубоким вырезом на платье. Фанаты решили, что такая откровенность ей не к лицу.
Актриса Эвелина Бледанс поразила поклонников суперглубоким вырезом на платье. Фанаты решили, что такая откровенность ей не к лицу.
В своем Instagram-аккаунте брюнетка опубликовала фото и
видео бекстейджа сьемок телепередачи "Пятеро
против одного" телеканала "Россия 1". Эвелина сидит за столом в окружении
отечественных звезд. Актриса облачена в черное платье, глубокий вырез которого подчеркивает
шикарные формы Бледанс.
Король гламура Сергей Зверев, который тоже присутствовал в студии, обиженно заявил присутствующим, что на фоне "сисек" Эвелины, даже не смотря на огромное количество сверкающих страз и блесток, выглядит слишком
бледно. Смущенная актриса начала сбивчиво оправдываться: якобы она пришла в
другом, более приличном наряде, однако по какой-то причине была вынуждена переодеться
в более откровенное облачение.
Некоторые поклонники Бледанс раскритиковали нескромный образ
дивы. "Эвелина с декольте перебор👎как с Тверской...Вы же такая стильная, зачем
дешевите себя?! 😕", "Жгите, Эля! Но
в следующий раз лучше без сарафана, просто серьги и шляпка!", "Да уж...
В 50 лет это выглчдит нелепо...", "Зато грудь открыта чуть не вся, боже
мой, когда же вы начнете одеваться в соответствии своего возраста, ну не 20 вам
, ну не 20", "Эта тетка не знала куда идет???", "Фу какие тити
некрасивые. Непозволительно в таком возрасте", – писали поборники
морали.
Другие же наоборот, восхищались красотой и смелостью
Бледанс. Фанаты отметили сидящего рядом с артисткой телеведущего Александра Пушного, тот то и
дело заглядывал в вырез Эвелины. "Короля
затмило Ваше великолепное декольте, честно, на фото его даже и не увидела сразу
)", "Пушной то в декольте так и глядит так и глядит, 😂", "Чем
старше женщина тем глубже декольте и короче платье 😂😂😂😂", "Это
декольте свело меня с ума😍", "сидящие с вами
мужчины смотрели только на глубину декольте 🤩", – не скупились на комплименты пользователи
соцсети.