На территории области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых 7 человек травмированы.

На территории Владимирской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 7 человек травмированы. Выявлено 4 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1. Ленинский районПо предварительной информации, 26.04.2018 г. в 07:30 г. Владимир в микрорайоне Юрьевец на улице Ноябрьская напротив дома 15 водитель автомобиля Лада-Ларгус, 1948 г.р., допустил столкновение с двигающимися впереди в попутном направлении автомобилем GRЕАТ-WАLL под управлением водителя, 1977 г.р., и автомобилем Ниссан-Кашкай под управлением водителя, 1976 г.р. В результате ДТП обратился за медицинской помощью пассажир а/м Ниссан-Кашкай, 2011 г.р., с диагнозом: ушиб мягких тканей головы – амбулаторно.2. Октябрьский районПо предварительной информации, 26.04.2018 г. в 12:30 на 17 км автодороги М-7 «Волга» подъезд г. Иваново водитель автомобиля ГАЗ - А21R32, 1994 г.р., допустил столкновение с двигающимися впереди в попутном направлении автомобилем Форд-Фокус под управлением водителя, 1981 г.р. В результате ДТП обратился за медицинской помощью водитель а/м Форд-Фокус с диагнозом: растяжение связок шейного отдела позвоночника – амбулаторно.3. Муромский районПо предварительной информации, 26.04.2018 г. в 15:50 в г. Муром на улице Куликова напротив дома 22 водитель автомобиля Шевроле-Ланос, 1986 г.р., допустил наезд на пешехода, 2009 г.р., который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте, перед близко идущим транспортом справа налево по ходу движения т/с. В результате ДТП пешеход с диагнозом: ЧМТ, СГМ – госпитализирован.4. Петушинский районПо предварительной информации, 26.04.2018 г. в 18:40 на 116 км автодороги М-7 «Волга» водитель, 1974 г.р., управляя автомобилем Скания - R114 с полуприцепом, допустил наезд на остановившийся перед пешеходным переходом автомобиль Ивеко - 65С15Н под управлением водителя, 1977 г.р., после столкновения автомобиль Ивеко - 65С15Н допустил наезд на пешехода, 1996 г.р., который переходил проезжую часть дороги, по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения транспортного средства, после чего автомобиль Ивеко - 65С15Н совершил наезд на металлическое ограждение, разделяющее транспортные потоки противоположных направлений. В результате ДТП пешеход с диагнозом: ушибы, ссадины, левой стопы - амбулаторно.5. Юрьев-Польский районПо предварительной информации, 26.04.2018 г. в 23:00 на 56 км автодороги «Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залесский» водитель автомобиля ВАЗ-11183, 1986 г.р., при выполнении маневра обгон, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем КИА – РИО под управлением водителя, 1982 г.р. В результате ДТП водитель а/м ВАЗ - 11183, с диагнозом: ушиб поясничного отдела – амбулаторно; водитель а/м КИА - РИО, с диагнозом: ушиб грудной клетки – амбулаторно; пассажир а/м КИА - РИО, 1994 г.р., с диагнозом: СГМ, ушиб мягких тканей лица - госпитализирован.