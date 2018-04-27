Российские спецслужбы нейтрализовали сразу несколько террористических ячеек в разных регионах страны. Некоторые исламисты отказались сдаться, и были уничтожены. Боевики готовили атаки на майские праздники. Изъято большое количество оружия.

Российские спецслужбы нейтрализовали сразу несколько террористических ячеек в разных регионах страны. Некоторые исламисты отказались сдаться, и были уничтожены. Боевики готовили атаки на майские праздники. Изъято большое количество оружия."Хочу сказать кафирам из управления ФСБ, — делает видеозапись один из террористов. — Иншалла. И до вас доберемся".С кинжалом в правой, с подсказкой в левой руке преступник на видео присягнул главарю ИГИЛ (запрещена в России). Он не только угрожал Федеральной службе безопасности, а собирался устроить теракт в правительстве Ставропольская края. Своей цели добиться не получилось. При задержании он оказал сопротивление и получил ранения, которые, как выяснилось, несовместимы с жизнью.Кадры были сняты уже после штурма — на стене висит флаг террористов, защищался преступник с помощью обреза и холодного оружия. В этот же день 21 апреля уже не в Ставрополье, а в дагестанском Дербенте ФСБ пресекла деятельность сразу 9 сторонников ИГИЛ. Бандиты в кустарных условиях создавали взрывчатку, готовили теракты на территории республики. В ходе спецоперации террористы были ликвидированы.24 апреля в Дагестане в ходе КТО нейтрализованы двое бандитов.Спустя три дня в Дагестане удалось нейтрализовать еще один оплот экстремистов. Приверженцев одной из террористических организаций нашли в лесу. Там они разбили лагерь. Планировали теракт на майские праздники. Двое бандитов не захотели сложить оружие и сдаться. Началась стрельба."Они открыли огонь из автоматического оружия, в результате скоротечной перестрелки оба бандита нейтрализованы. На месте столкновения обнаружен гранатомет, автомат, гранаты, патроны и другое бандитское снаряжение", — рассказал представитель информационного центра Национального антитеррористического комитета Андрей Чацкий.И тогда же прошла операция в Татарстане. Сотрудники ФСБ изъяли экстремистскую литературу, отчеты о вербовочной работе. Также задержания прошли в Омской и Ульяновской областях.Всего были задержаны 14 участников международной террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России). Всех этих террористов, помимо главарей на Ближнем Востоке, объединяет еще одна вещь — все диверсионно-экстремистские акции планировались в мессенджере Telegram. Там же распространяли пропаганду идеологии боевиков.