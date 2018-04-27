Телеканал Т24 в партнерстве с телеканалом Е в прямом эфире покажет финал Чемпионата российской премьер-лиги по киберфутболу. Комментировать трансляцию будут Владимир Стогниенко, Кирилл Брейдо, Антон Орлов.

29 апреля телеканал Т24 в партнерстве с телеканалом "Е" в прямом эфире покажет финал Чемпионата российской премьер-лиги по киберфутболу. В эфир выйдут полуфинальные игры, матч за третье место, а также Финальный матч за кубок eFOOTBALL RFPL CHAMPIONSHIP по FIFA 18.Турнир eFOOTBALL RFPL CHAMPIONSHIP по FIFA 18 – первая стадия отбора на Чемпионат мира по киберфутболу FIFA eWorld Cup 2018, организуемого под эгидой Международной футбольной федерации. В соревнованиях принимают участие киберспортсмены, представляющие 16 клубов РФПЛ, и четыре сильнейших игрока, прошедших открытые и закрытые квалификации. Два победителя турнира будут представлять Россию на европейском этапе Global Series Playoffs. Комментировать трансляцию будут Владимир Стогниенко, Кирилл Брейдо, Антон Орлов. Ведущий трансляции – Сергей Кузьминок."Я думаю, что данную трансляцию будет интересно посмотреть также всем любителям большого футбола! – говорит футбольный комментатор Владимир Стогниенко. — Большой футбол и киберфутбол давно сотрудничают друг с другом – не зря у многих ведущих европейских клубов есть контракты с киберфутболистами. Эмоции при просмотре киберспортивных трансляций можно сравнить с эмоциями от просмотра футбольных матчей, особенно – среди молодой аудитории".Все матчи турнира 28-29 апреля будут доступны на сайте gmbox.ru и в эфире телеканала "Е".