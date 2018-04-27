Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла пробиться в полуфинал турнира в Стамбуле. Посеянная под вторым номером россиянка уступила представительнице Словении Полоне Херцог в трех партиях. Соперницы провели на корте 2 часа 19 минут. Итоговый счет по сетам – 1:6, 6:1, 5:7.

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла пробиться в полуфинал турнира в Стамбуле. Посеянная под вторым номером россиянка уступила представительнице Словении Полоне Херцог в трех партиях. Соперницы провели на корте 2 часа 19 минут. Итоговый счет по сетам – 1:6, 6:1, 5:7.Уже известно, что Херцог встретится в полуфинале с греческой теннисисткой Марией Саккари. Ранее турнир в Стамбуле покинули россиянки Екатерина Макарова и Екатерина Александрова.