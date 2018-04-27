Радиофизики ТГУ создают прибор для неинвазивной диагностики крови, онкологических опухолей и заболеваний внутренних органов с помощью радиоволн. В отличие от рентгеновского излучения, они безопасны для человека и могут стать гораздо более эффективным инструментом диагностики и даже лечения.

Радиофизики Томского госуниверситета (ТГУ) совместно с коллегами из Сибирского физико-технического института создают прибор для неинвазивной диагностики крови, онкологических опухолей и заболеваний внутренних органов с помощью радиоволн.Такое устройство позволит получать точные изображения и строить 3D-модели человеческого организма. В перспективе его можно будет использовать для лечения, воздействуя радиоволнами на определённый участок тела, отмечается в пресс-релизе вуза.Известно, что высокочастотные радиоволны не проходят сквозь кожу, а излучение, проникая в организм, очень быстро ослабевает и не доходит до глубоких участков. Поэтому с его помощью не удаётся исследовать внутренние органы человека или искать патологии и онкологические новообразования."Но мы увидели любопытное явление, которое относится к так называемому скин-слою – это эффект, когда волны, распространяясь внутри поглощающей среды, быстро ослабевают. Полученные нами результаты показывают, что скин-слой образуется не сразу, а на некотором расстоянии от источника излучения – на границе ближней зоны", – рассказывает профессор ТГУ Владимир Якубов.Вообще радиоизлучение делится на несколько частей: ближняя к источнику зона, зона дифракции Френеля (наблюдается на небольшом расстоянии от препятствия) и зона дифракции Фраунгофера (дифракционная картина наблюдается на значительном расстоянии от отверстия или преграды).Как правило, учёные исследуют последнюю, это необходимо для создания антенн, работающих на большие расстояния. А вот ближняя зона, по словам профессора Якубова, мало кого интересовала. Обычно её стараются уменьшить, так как она не приносит пользы с точки зрения связи и радиолокации.Однако радиофизики ТГУ полагают, что для создания прибора неинвазивной диагностики ключевой является именно ближняя зона. В поглощающей среде, такой как человеческий организм, волна начинает распространяться после скин-слоя. Можно наблюдать повышение температуры на нужном участке и анализировать отражённое излучение."Регулируя размер ближней зоны, мы планируем сначала довести скин-слой до границы кровеносных сосудов – это 0,5–1 сантиметр, а затем и до возможных опухолей – это десятки сантиметров. Уже через год мы планируем получить первые результаты, – отмечает Владимир Якубов.Для начала команда выберет разные частоты излучения, чтобы контролировать границы ближней зоны, а затем создаст прибор, работающий с ними. Таким образом, через отражённые от органа или опухоли волны специалисты будут получать информацию о внутреннем состоянии человека и смогут обнаружить заболевания на ранней стадии.Для медицинских целей прибор можно будет применять достаточно часто, поскольку, в отличие от рентгеновского излучения, радиоволны безопасны для человека. И, кстати, помимо неинвазивной диагностики, новое устройство также можно будет использовать для лечения, например, для воздействия на определённый орган.Кроме того, прибор может быть полезен при геолокации – в геологии, археологии, экологии.Тем временем в МГУ разрабатывают приборы на основе терагерцевых волн, а учёные из НИТУ "МИСиС" придумали, как удешевить процедуру МРТ.Также авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о гигапиксельной камере с высоким разрешением, которая делает снимки всей поверхности кожи человека и помогает медикам диагностировать рак кожи.