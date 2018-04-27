Канцлер Германии Ангела Меркель готовится к разговору с президентом Дональдом Трампом. Ожидается, что встреча в Вашингтоне едва ли будет теплой.

Канцлер Германии Ангела Меркель готовится к разговору с президентом Дональдом Трампом. Ожидается, что встреча в Вашингтоне едва ли будет теплой.Рабочая поездка Меркель займет не болеесуток, а это значит, что разговор будет непродолжительным и по существу. Вполневероятно, что американский президент примет лидера Германии с распростертымиобъятиями. Однако более реалистичный сценарий подразумевает, что Меркельполучит от Трампа выговор по ряду вопросов.В данный момент у Вашингтона и Берлинаесть множество неразрешенных споров. Один из них касается увеличениявоенных расходов НАТО, второй – отмены строительства газопровода "Северныйпоток –2". Представители Госдепартамента США уже заявляли, что еслиМеркель не пойдет на компромисс, то конфликт станет достоянием общественности.Многие из окружения канцлера понимают, чтоГермания не может пойти на уступки перед Америкой в определенных вопросах,передает Spiegel. Так, строительство газопровода уже утверждено, а обеспечениеэнергобезопасности ФРГ – один из важнейших для страны вопрос.Более того, американские санкции в сторонуРоссии ощутимо ударяют по экономике Германии. Меркель будет просить Трампаосвободить Берлин от участия в этом противостоянии.Команда канцлера попытается сделать все,чтобы сгладить острые углы. Стоит отдать должное Меркель: она славится своимталантом находить общий язык даже с самыми непростыми политиками. Однако на сейраз предложить немецкой стороне попросту нечего.Ранее стало известно, что несмотря напозитивную риторику в адрес Порошенко канцлер Германии Ангела Меркель готовитрешение, которое вряд ли понравится Киеву. Под посулы спасти транзит черезНезалежную Берлин готовится заменить его своим.