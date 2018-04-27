Первая леди США Мелания Трамп не получила на день рождения подарок от своего мужа. Президент оправдал свое упущение отсутствием свободного времени.

Первая леди США Мелания Трамп не получила на день рождения подарок от своего мужа. Президент оправдал свое упущение отсутствием свободного времени.Дональд Трамп признался, что оставил супругу Меланию без подарка на день рождения. По словам американского лидера, из-за этого у него могут возникнуть проблемы.Трамп посетовал на то, что слишком плотный рабочий график не позволил ему ответственно подойти к такому важному вопросу. Президенту пришлось ограничиться букетом и открыткой, передает Mashable.Пресса незамедлительно начала распространять версию о том, что холодные отношения президентской четы стали усугубляться. Журналисты и пользователи Сети припомнили недавний случай, когда первая леди США не упомянула Трампа в постах, посвященных Дню всех влюбленных.Многие до сих пор связывают поведение Меланьи со слухами об изменах супруга. Американский лидер не раз становился поводом для скандалов, связанных с его пренебрежительным отношением к семейным ценностям.Напомним, в 2017 году Интернет-сообщество активно обсуждало поведение Трампа по отношению к его супруге. В частности, особое внимание привлекли снимки, на которых президентская чета выходит из самолета. Президента, который быстро спускается по трапу и не подает жене руку, осудили за нарушение правил этикета.Более того, пользователи неоднократно замечали, что Мелания выглядит очень печальной, когда присутствует на различных мероприятиях, где ей необходимо быть по регламенту. Она не раз отказывалась взять супруга за руку на публике, тем самым давая повод для множества слухов и домыслов.