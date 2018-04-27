Люди считают, что блондинки связаны. Вот и обратились к танцовщице за помощью.

Люди считают, что блондинки связаны. Вот и обратились к танцовщице за помощью."Вот я и встретила его – мой первый трезвый, непростой, но такой счастливый год новой чистой жизни, – именно с такими словами обратилась к своим подписчикам телеведущая Дана Борисова. - Я всегда буду помнить именно этот день, когда улетела на съемки на неделю (в тайский реабилитационный центр – Прим. ред.), а осталась на 7 долгих месяцев, ведь это путешествие перевернуло мою жизнь".Правда, из-за вероятного технического сбоя не все подписчики красавицы смогли увидеть пост Даны в социальной сети Instagram и поспешили на страницу другой известной трезвенницы нашего шоу-бизнеса Анастасии Волочовой. "Куда исчезла страница Даны? Почему я не вижу обновлений?", "Настя, куда пропала Борисова? Вы не в курсе?", "Настя дружит с Даной, должна знать, где и что она", – пишут паникующие поклонники в многочисленных комментариях к постам Волочковой.Хотя вряд ли корректно искать Борисову на странице Волочковой. Ведь Дана давно покончила с вредными привычками и без конца намекает на зависимость Насти. Например, Дана заявила, что намерена отправить в клинику на острове Самуи нескольких звездных коллег. И даже намекнула, кого имеет в виду: "Я бросила клич в нашем шоу-бизнесе, что надо спасать двух блондинок – известную телеведущую, которая невменяема и у которой вылезли волосы, и танцовщицу-балерину.С Волочковой вместе я, конечно, не пила, но мне пишут многие ее знакомые с просьбой помочь. А по Малиновской же видно, что она употребляет что-то. Конечно, они будут отрицать зависимость – это особенность всех людей с такой проблемой".