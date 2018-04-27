Как сообщили источники, близкие к Центробанку, Минкомсвязи и Минфину, в 2019 году в России появится сквозной идентификатор, который объединит номера паспорта, пенсионного и страхового удостоверений. По словам экспертов, объединение данных существенно упростит взаимодействие граждан с госорганизациями и банками.

Как сообщили источники, близкие к Центробанку, Минкомсвязи и Минфину, в 2019 году в России появится сквозной идентификатор, который объединит номера паспорта, пенсионного и страхового удостоверений. По словам экспертов, объединение данных существенно упростит взаимодействие граждан с госорганизациями и банками.Предполагается, что идентификатор свяжет информацию о гражданах из разных баз, что позволит гражданину найти данные о себе в любой базе. Например, на сайте Пенсионного фонда России по номеру паспорта можно будет получить номер СНИЛС. Источник, близкий к ЦБ, пояснил, что сквозным идентификатором станет уникальный номер.Кроме того, ожидается, что со временем сквозной идентификатор заменит гражданам остальные документы.Как ранее говорила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, по идентификатору можно будет получать и финансовые услуги. Новшество касается физлиц и будет разработано в рамках Основных направлений развития финансовых технологий на 2018–2020 годы.Граждане могут не иметь под рукой всех нужных данных о своих основных документах, цель сквозного идентификатора — помочь им это сделать, пояснила управляющий партнер аудиторской компании 2К Тамара Касьянова.Подобное нововведение позволит также объединить базы данных разных ведомств, и свести воедино ту информацию, которую клиентам часто приходится предоставлять в процессе документооборота с органами власти, инвесткомпаниями и банками — особенно при начале отношений или операциях ввода и вывода средств. Это удобно и позволяет ускорить проверку данных, отметил советник предправления ассоциации Финансовые инновации Андрей Коркишко.В рамках новации повысится скорость обслуживания, а также снизятся риски неправильного внесения данных при обращении в финансовые организации, добавил директор департамента IT-развития банка Открытие Олег Зайцевский.Объединение данных об основных идентифицирующих гражданина документах существенно упростит любое дистанционное общение с государственными организациями и удаленное получение госуслуг, считает директор департамента стратегических проектов Бинбанка Антон Маслий.Однако при введении единого номера повышается риск компрометации данных. Мошеннику будет легче получить всю информацию о человеке, если он знает хотя бы один идентификатор, добавил Олег Зайцевский. Антон Маслий считает эти риски гипотетическими.— Уровень защиты информации при ее обработке постоянно растет. Вполне вероятно, что защищенность сквозного идентификатора от взлома будет выше, чем защита данных у разных ведомств по отдельности, — отметил эксперт.В ряде стран существует аналог сквозного идентификатора. Речь идет о личном номере, который дается с рождения и может использоваться в различных системах для привязки гражданина к его документам — паспорту, водительской лицензии, медицинской страховке и так далее. В Финляндии, например, это HETU, во Франции — INSEE. В Индии номер биометрической карты Aadhaar связывает номер банковского счета, карту налогоплательщика (PANCard), карту голосующего (Voter ID Card), карту газового обеспечения (LPG Connection Card), продовольственную карту (RationCard) и номер мобильного телефона.