СМИ разыскали девушку, которая удивительным образом
похожа на невесту принца Гарри Меган Маркл. 28-летняя Стефани Мюррей
проживает в Австралии.
СМИ разыскали девушку, которая удивительным образом
похожа на невесту принца Гарри Меган Маркл. 28-летняя Стефани Мюррей
проживает в Австралии.
Девушка уже привыкла к
тому, что прохожие ее часто внимательно рассматривают и пытаются незаметно сфотографировать.
Стефани и не отрицает, что замечает сходство.
"У нас действительно
много общих черт. Правда, у нее более аккуратный нос, чем у меня", – цитирует
Мюррей The Canberra Times. Путать с будущей герцогиней еще начали еще в
2011 году, когда в Австралии стали транслировать сериал "Форс-мажоры", в
котором снималась Меган Маркл.
По словам Стефани, ее
постоянно просят оставить автограф. В настоящее время она работает
консультантом в магазине спортивной одежды. При этом она часто сталкивается с
курьезными ситуациями: к ней подходят ничего не подозревающие клиенты и
интересуются, как идет подготовка к свадьбе.
Двойник Меган признается, что иногда ей бывает неловко. "Приходится
объяснять людям, что я вовсе не знаменитость", – рассказала жительница Австралии.
Теперь у Стефани нет отбоя не только от фанатов, но и от выгодных предложений. Мюррей
предлагают принять участие в реалити-шоу.
Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая. Сейчас идет активная подготовка к торжеству. Молодые уже выбрали флориста, фотографа и кондитера, который изготовит торт.