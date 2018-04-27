СМИ разыскали девушку, которая удивительным образом похожа на невесту принца Гарри Меган Маркл. 28-летняя Стефани Мюррей проживает в Австралии.

СМИ разыскали девушку, которая удивительным образомпохожа на невесту принца Гарри Меган Маркл. 28-летняя Стефани Мюррейпроживает в Австралии.Девушка уже привыкла ктому, что прохожие ее часто внимательно рассматривают и пытаются незаметно сфотографировать.Стефани и не отрицает, что замечает сходство."У нас действительномного общих черт. Правда, у нее более аккуратный нос, чем у меня", – цитируетМюррей The Canberra Times. Путать с будущей герцогиней еще начали еще в2011 году, когда в Австралии стали транслировать сериал "Форс-мажоры", вкотором снималась Меган Маркл.По словам Стефани, еепостоянно просят оставить автограф. В настоящее время она работаетконсультантом в магазине спортивной одежды. При этом она часто сталкивается скурьезными ситуациями: к ней подходят ничего не подозревающие клиенты иинтересуются, как идет подготовка к свадьбе.Двойник Меган признается, что иногда ей бывает неловко. "Приходитсяобъяснять людям, что я вовсе не знаменитость", – рассказала жительница Австралии.Теперь у Стефани нет отбоя не только от фанатов, но и от выгодных предложений. Мюррейпредлагают принять участие в реалити-шоу.Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая. Сейчас идет активная подготовка к торжеству. Молодые уже выбрали флориста, фотографа и кондитера, который изготовит торт.