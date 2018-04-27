Во время перестрелки полицейских с грабителем в США звукооператор реалити-шоу Копы получил смертельное ранение и скончался. Шокирующие кадры инцидента были опубликованы по решению суда.

Во время перестрелки полицейских с грабителем в США звукооператор реалити-шоу "Копы" получил смертельное ранение и скончался. Шокирующие кадры инцидента были опубликованы по решению суда.На записи видно, как американские правоохранители выезжают на срочный вызов. Прибыв на место предполагаемого ограбления, офицеры ворвались в помещение, где скрывался злоумышленник. Полицейские открыли огонь по подозреваемому, в результате чего одна из пуль угодила в звукооператораБрайса Диона. При этом второй выстрел настигнул преследуемого. Оба раненых позже скончались. По факту случившегося суд рассматривает уголовное дело о халатности полицейских.