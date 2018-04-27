В рамках проекта Единой России
ПолитСтартап стартовало обучение участников, которое проводится как
в онлайн, так и в офлайн форматах. На сегодняшний момент перед слушателями уже
выступили четыре федеральных наставника, которые поделились с участниками
навыками партийной работы, а также базовыми знаниями, необходимыми для участия
в предварительном голосовании ЕР.
В рамках проекта "Единой России"
"ПолитСтартап" стартовало обучение участников, которое проводится как
в онлайн, так и в офлайн форматах. На сегодняшний момент перед слушателями уже
выступили четыре федеральных наставника, которые поделились с участниками
навыками партийной работы, а также базовыми знаниями, необходимыми для участия
в предварительном голосовании "ЕР".
В режиме онлайн обучение проходит в формате вебинаров и
видеолекций. Все это доступно для зарегистрированных на портале
"ПолитСтартап" пользователей.
Так, заместитель секретаря Генарального совета
"Единой России" Ольга Баталина затронула тему проектной работы
партии, возможности реализации собственных инициатив при помощи институтов
"ЕР". В свою очередь, заместитель главы ЦИК партии, руководитель
организационного управления Максим Жаворонков рассказал об этапах
предварительного голосования, организационных и юридических вопросах выдвижения
кандидатов.
Кроме того, в регионах продолжаются встречи участников
"ПолитСтартапа" с наставниками. В их числе – секретари политсоветов
"ЕР" в субъектах Федерации, депутаты местных заксобраний, сотрудники
избирательных штабов, а также привлеченные эксперты.
По словам наставника проекта, заместителя секретаря
Генерального совета "ЕР" Евгения Ревенко, в настоящий момент число
участников "ПолитСтартапа" достигло 500 человек. "Это молодые
люди, которые не имеют существенного опыта и начинают свой путь в политике. И у
них появилась уникальная возможность принять участие в реальной кампании в
рамках предварительного голосования", – сказал он.
Обучение под руководством опытных наставников значительно
увеличивает шансы на победу начинающих политиков, дает им бесценный опыт даже в
том случае, если они не пойдут на выборы, отметил единоросс. Кроме того,
добавил Ревенко, наставники проекта ведут специальный видеоблог, в котором
рассказывают о своем опыте работы в различных избирательных кампаниях.
Образовательный курс продлится до 20 мая. В конце обучения
каждая из команд представит "дипломную" программу, дорожную карту
избирательной программы.
"ПолитСтартап" – пилотный партийный проект,
направленный на кадровое обновление партийных рядов. Его участниками могут стать
молодые люди в возрасте до 35 лет, которые не имеют политического опыта. Для
того, чтобы попасть в "ПолитСтартап", нужно было лишь заполнить
анкету на официальном сайте. Проект реализуется в регионах, где в этом году
состоятся выборы в законодательные собрания субъектов Федерации и административных
центров.
Напомним, ранее в "ЕР" начались дебаты участников
внутрипартийных праймериз. Дискуссии идут по 10 темам. Среди них: "Рост
доходов граждан: что могут депутаты?"; "Обеспечить здоровье и
долголетие"; "Продолжительность жизни "80+";
"Внутренние ресурсы и системные решения (рабочие места, бизнес,
зарплаты)". Единый день предварительного голосования "Единой
России" пройдет 3 июня.