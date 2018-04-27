В рамках проекта Единой России ПолитСтартап стартовало обучение участников, которое проводится как в онлайн, так и в офлайн форматах. На сегодняшний момент перед слушателями уже выступили четыре федеральных наставника, которые поделились с участниками навыками партийной работы, а также базовыми знаниями, необходимыми для участия в предварительном голосовании ЕР.

В рамках проекта "Единой России""ПолитСтартап" стартовало обучение участников, которое проводится какв онлайн, так и в офлайн форматах. На сегодняшний момент перед слушателями ужевыступили четыре федеральных наставника, которые поделились с участникаминавыками партийной работы, а также базовыми знаниями, необходимыми для участияв предварительном голосовании "ЕР".В режиме онлайн обучение проходит в формате вебинаров ивидеолекций. Все это доступно для зарегистрированных на портале"ПолитСтартап" пользователей.Так, заместитель секретаря Генарального совета"Единой России" Ольга Баталина затронула тему проектной работыпартии, возможности реализации собственных инициатив при помощи институтов"ЕР". В свою очередь, заместитель главы ЦИК партии, руководительорганизационного управления Максим Жаворонков рассказал об этапахпредварительного голосования, организационных и юридических вопросах выдвижениякандидатов.Кроме того, в регионах продолжаются встречи участников"ПолитСтартапа" с наставниками. В их числе – секретари политсоветов"ЕР" в субъектах Федерации, депутаты местных заксобраний, сотрудникиизбирательных штабов, а также привлеченные эксперты.По словам наставника проекта, заместителя секретаряГенерального совета "ЕР" Евгения Ревенко, в настоящий момент числоучастников "ПолитСтартапа" достигло 500 человек. "Это молодыелюди, которые не имеют существенного опыта и начинают свой путь в политике. И уних появилась уникальная возможность принять участие в реальной кампании врамках предварительного голосования", – сказал он.Обучение под руководством опытных наставников значительноувеличивает шансы на победу начинающих политиков, дает им бесценный опыт даже втом случае, если они не пойдут на выборы, отметил единоросс. Кроме того,добавил Ревенко, наставники проекта ведут специальный видеоблог, в которомрассказывают о своем опыте работы в различных избирательных кампаниях.Образовательный курс продлится до 20 мая. В конце обучениякаждая из команд представит "дипломную" программу, дорожную картуизбирательной программы."ПолитСтартап" – пилотный партийный проект,направленный на кадровое обновление партийных рядов. Его участниками могут статьмолодые люди в возрасте до 35 лет, которые не имеют политического опыта. Длятого, чтобы попасть в "ПолитСтартап", нужно было лишь заполнитьанкету на официальном сайте. Проект реализуется в регионах, где в этом годусостоятся выборы в законодательные собрания субъектов Федерации и административныхцентров.Напомним, ранее в "ЕР" начались дебаты участниковвнутрипартийных праймериз. Дискуссии идут по 10 темам. Среди них: "Ростдоходов граждан: что могут депутаты?"; "Обеспечить здоровье идолголетие"; "Продолжительность жизни "80+";"Внутренние ресурсы и системные решения (рабочие места, бизнес,зарплаты)". Единый день предварительного голосования "ЕдинойРоссии" пройдет 3 июня.