Юнармейцы примут участие в параде Победы на Красной площади, сообщил начальник Главного управления по работе с личным составом министерства обороны РФ Михаил Барышев.

Юнармейцы примут участие в параде Победы на Красной площади, сообщил начальник Главного управления по работе с личным составом министерства обороны РФ Михаил Барышев.Расчет ребят и девушек из Москвы и Московской области пройдёт по главной площади страны второй раз. Всего в параде примут участие 273 юнармейца.В прошлом году в параде Победы приняли участие 240 участников движения "Юнармия". Михаил Барышев подчеркнул, что во всех городах, где пройдут парады и праздничные мероприятия, также примут участие юнармейцы.Представители главного штаба движения отметили, что 9 мая юнармейцы не только пройдут маршем по Красной площади, но и будут зрителями на трибунах. "Региональные штабы отбирают 25 самых активных членов движения, которых поощрят приглашением на парад в Москве", — подчеркнули в дирекции.Движение "Юнармия" и телеканал "Россия 1" объявили о совместном проекте ко Дню Победы. Юнармейцы, принимающие участие в параде, будут транслировать происходящие на Красной площади в официальные аккаунты в социальных сетях телеканала.Летом у юношей и девушек из "Юнармии" появится возможность бесплатно отдохнуть в оздоровительных лагерях.Об этом рассказала руководитель аппарата общественного движения "Юнармия", олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Елена Слесаренко."Более 1 тысячи детей у нас отдохнут бесплатно в федеральных лагерях "Артек", "Орленок", "Океан", "Смена". Всего мы планируем охватить более 80 тысяч юнармейцев, которые отдохнут в муниципальных и региональных лагерях по всей стране», — сказала Елена Слесаренко.Всероссийское военно-патриотическое общественное движение создано в июле 2006 года. Цель "Юнармии" — вызвать интерес у подрастающего поколения к географии, истории России и её народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. В движение вступить может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.