Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт назвали своего младшего сына Луи Артур Чарльз. Об этом говорится в заявлении, распространенном Кенсингтонским дворцом.The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 27 апреля 2018 г.Луи Артур Чарльз появился на свет 23 апреля в лондонской больнице святой Марии. Здесь же родились его старшие брат и сестра – принц Джордж (22 июля 2013 года) и принцесса Шарлотта (2 мая 2015 года). Его вес при рождении составил 3,8 килограмма. В тот же день родители вместе с малышом покинули больницу.Имя новорожденного долго держалось в секрете. Хотя незадолго до появления ребенка на свет принц Уильям говорил, что хочет назвать третьего ребенка Джек. А после короткой паузы принц добавил: "...или Джеки" (в случае рождения девочки). Уже после рождения малыша Уильям во время посещения Вестминстерского аббатства сказал, что его младший сын будет носить "сильное имя".Между тем британцы ставили на то, что новорожденного назовут Джеймс, Филипп, Александр или Генри, а лидировало имя Артур. Имя Луи даже не фигурировало в первой десятке. Примечательно, что Уильям и Кейт определялись с именем для своих старших детей в два раза быстрее — всего за два дня.Луи Артур Чарльз занял пятое место в очереди престолонаследия после своего дедушки принца Уэльского Чарльза, папы и брата с сестрой, сообщает ТАСС. Он автоматически подвинул остальных претендентов на престол на одну позицию. Так, принц Гарри – младший брат Уильяма — переместился с пятой на шестую строчку.