Актеров уровня Геннадия Печникова в стране остается все меньше. Коллеги делятся воспоминаниями о народном артисте России, скончавшемся 27 апреля.

Актеров уровня Геннадия Печникова в стране остается всеменьше. Коллеги делятся воспоминаниями о народном артисте России, скончавшемся27 апреля.Геннадия Печникова всегда отличала вера в молодые таланты.При нем люди чувствовали себя сильными, бодрыми, веселыми, вспоминает актрисаНаталья Платонова. "Мы учились у него. Мы очень любили его занятия. Онвсегда был готов дать нам возможность прорваться", – цитирует Платонову RT.Артистов уровня Печникова остается все меньше, считает народныйартист России Алексей Блохин. Огромный мастер сцены, внимательный, вежливый иласковый с молодежью. "Очень жаль, что из жизни ушел такой мастер", -скорбит Блохин.Для актера театра и кино Дениса Шведова смерть старейшегоартиста Российского академического молодежного театра стала огромной потерей.Он очень сожалеет, что так и не успел сыграть с ним в одном спектакле илифильме."Мне, к сожалению, не удалось с ним поиграть. Мнеповезло, что я был в одной с ним гримерке. И я был частью этого отдельногомира, которая находилась в этой гримерке. Это потеря для театра", -признал Шведов.Как писали Dni.Ru, В столице скончался народныйартист России Геннадий Печников. Ему был 91 год. Печников был старейшимартистом Российского академического молодежного театра. В РАМТе он трудился 65лет. Одной из самых ярких работ Печникова стала роль Рама в фильме-спектакле поиндийскому эпосу "Рамаяна", которая прославила его и в Индии.