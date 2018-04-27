Актеров уровня Геннадия Печникова в стране остается все
меньше. Коллеги делятся воспоминаниями о народном артисте России, скончавшемся
27 апреля.
Актеров уровня Геннадия Печникова в стране остается все
меньше. Коллеги делятся воспоминаниями о народном артисте России, скончавшемся
27 апреля.
Геннадия Печникова всегда отличала вера в молодые таланты.
При нем люди чувствовали себя сильными, бодрыми, веселыми, вспоминает актриса
Наталья Платонова. "Мы учились у него. Мы очень любили его занятия. Он
всегда был готов дать нам возможность прорваться", – цитирует Платонову RT.
Артистов уровня Печникова остается все меньше, считает народный
артист России Алексей Блохин. Огромный мастер сцены, внимательный, вежливый и
ласковый с молодежью. "Очень жаль, что из жизни ушел такой мастер", -
скорбит Блохин.
Для актера театра и кино Дениса Шведова смерть старейшего
артиста Российского академического молодежного театра стала огромной потерей.
Он очень сожалеет, что так и не успел сыграть с ним в одном спектакле или
фильме.
"Мне, к сожалению, не удалось с ним поиграть. Мне
повезло, что я был в одной с ним гримерке. И я был частью этого отдельного
мира, которая находилась в этой гримерке. Это потеря для театра", -
признал Шведов.
Как писали Dni.Ru, В столице скончался народный
артист России Геннадий Печников. Ему был 91 год. Печников был старейшим
артистом Российского академического молодежного театра. В РАМТе он трудился 65
лет. Одной из самых ярких работ Печникова стала роль Рама в фильме-спектакле по
индийскому эпосу "Рамаяна", которая прославила его и в Индии.