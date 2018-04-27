В связи с праздничным шествием

В связи с праздничным шествиемВо вторник, 1 мая, в центре Владимира перекроют движение транспорта из-за праздничного шествия.В администрации города сообщают, что ограничение будет действовать от Студеной горы до площади Фрунзе с 9.30 до 12 часов. В шествии примут участие прелставители трудовых коллективов из разных городов Владимирской области, политические лидеры, ветераны, студенты и активисты.Колонна стартует в 10 часов от Золотых ворот. Владимирцы пройдет до Соборной площади, где пройдет митинг и концерт.