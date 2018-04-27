Об этом сообщили в городской администрации

Об этом сообщили в городской администрацииВ Костроме рабочие наносят дорожную разметку при помощи новых технологий: на полотно наносят термопластик.Как сообщают в пресс-службе администрации города, разметку обновляют по начам, чтобы не мешать движению транспорта. Сначала её нанесут на улице Советской и проспекте Мира, на пешеходных переходах на площади Сусанинской, улицах Никитской, Северной Правды, Симановского.Вторая часть работ запланирована на июнь.