Мужчина, угрожая ножом, похитил деньги у потерпевшей и скрылся.

24 апреля поздним вечером в дежурную часть МО МВД России «Ковровский» обратилась 53-летняя ковровчанка, сообщившая, что в подъезде дома на неё напал неизвестный в маске и, угрожая ножом, потребовал передачи имеющихся денег. Опасаясь за свою жизнь, женщина передала злоумышленнику 1000 рублей, после чего он скрылся в неизвестном направлении.Сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, опрос возможных свидетелей произошедшего, в ходе которых удалось установить приметы и личность злоумышленника. Спустя сутки по подозрению в совершении разбойного нападения был задержан 52-летний местный житель. Свою вину в содеянном он признал.При обыске по месту жительства подозреваемого оперативниками были обнаружены и изъяты маска и нож.В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Ковровский» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч.2 ст.162 УК РФ (разбой).