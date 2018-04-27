Список политзаключенных, который Ксения Собчак передала в Кремль, направлен в соответствующие отделы администрации президента и министерства, где он уже запущен в работу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Какие-то выводы делать пока рано, добавил он, позиция еще не сформулирована.

Список политзаключенных, который Ксения Собчак передала в Кремль, направлен в соответствующие отделы администрации президента и министерства, где он уже запущен в работу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Какие-то выводы делать пока рано, добавил он, позиция еще не сформулирована. Однако, с формулировкой "политзаключенные" Песков не согласен, пишет агентство "Интерфакс".Ранее экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак отправила Владимиру Путину список из 16 фамилий. По ее мнению, людей вроде правозащитника Сергея Мохнаткина, журналиста РБК Александра Соколова, украинского режиссера Олега Сенцова или, например, Олега Навального, нужно помиловать.