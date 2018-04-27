Власти Москвы назвали безответственным намерение оппозиции проводить массовую акцию 5 мая в центре Москвы вопреки аргументам мэрии. Об этом заявил руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

Власти Москвы назвали безответственным намерение оппозиции проводить массовую акцию 5 мая в центре Москвы вопреки аргументам мэрии. Об этом заявил руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников."Считаю, что это безответственный шаг, провокация со стороны организаторов. По другому мы это не можем оценивать", — сказал Черников "Интерфаксу" в ответ на просьбу прокомментировать реакцию оппозиционера Алексея Навального на предложение мэрии провести шествие и митинг за пределами Садового кольца.По словам Черникова, подобными призывами Алексей Навальный "толкает своих сторонников на прямое правонарушение — участие в несанкционированном массовом мероприятии".В департаменте региональной безопасности уточнили, что при согласовании митинга на проспекте Академика Сахарова были проведены консультации в том числе с Минобороны РФ, так как с 1 по 9 мая включительно в Москве проходит большое количество мероприятий, производится подготовка к Параду Победы.Сам Алексей Навальный ранее заявил, что его сторонники отказались от предложенного мэрией Москвы варианта проведения митинга 5 мая, и требуют провести акцию в пределах Садового кольца.Сподвижники Навального неделю пытаются достичь консенсуса в вопросе места проведения акции оппозиции 5 мая в Москве.