27.04.2018

2018-04-27 15:50:34

В Москве Mercedes протаранил скорую

На юго-западе Москвы столкнулись автомобиль скорой помощи и Mercedes. ДТП произошло на пересечении Ленинского проспекта и улицы Обручева, передает ". В результате автоаварии пострадал один человек.