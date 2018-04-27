19 и 20 мая в Москве пройдёт Всероссийская социальная акция «Зарядка со стражем порядка», приуроченная к 300-летию российской полиции...
19 и 20 мая в Москве пройдёт Всероссийская социальная акция «Зарядка со стражем порядка», приуроченная к 300-летию российской полиции.
Это мероприятие уже стало традиционным и проводится ежегодно.
Организаторами акции выступают Министерство внутренних дел Российской Федерации и Общественный совет при ведомстве.
Для москвичей и гостей столицы зарядку проведут профессиональные спортсмены-полицейские, призёры российских и международных соревнований по различным видам спорта, и представители Общественных советов при территориальных органах внутренних дел. В акции примут участие звезды российской эстрады, чирлидеры.
Мероприятия пройдут в общественных местах и в образовательных учреждениях.
Приглашаем принять участие представителей СМИ.
Пресс-центр ГУ МВД России по г. Москве