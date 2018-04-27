Злоумышленники за денежное вознаграждение пообещали оказать содействие в переводе осужденного в следственный изолятор города Москвы, не имея на то полномочий и возможностей...

Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками УВД по ЦАО при силовой поддержке Росгвардии г. Москвы задержали троих подозреваемых в возрасте от 36 до 61 года в хищении крупной суммы денег мошенническим путем.Установлено, что злоумышленники пообещали 32-летней потерпевшей оказать содействие в переводе осужденного, отбывающего наказание по приговору Замоскворецкого районного суда г. Москвы, в следственный изолятор города Москвы, не имея на то полномочий и возможностей. Женщина передала им требуемую сумму в размере 8 млн 400 рублей, после чего злоумышленники, не исполнив обещанное, скрылись.По данному факту следствием УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание возможных соучастников задержанных.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61